Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor
Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncelleyeceğini duyurdu. Sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 4 civarında zam bekleniyor.
Ülkemizde otomobile erişim her geçen gün zorlaşmaya devam ediyor. Geçen yıl 2-3 kat artan otomobil fiyatlarına 2023 yılı itibariyle yeni zam göründü. Otomobil markaları internet siteleri üzerinden fiyat listelerini güncellemeye başlayacağını duyurdu.
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YÜZDE 4 ZAM BEKLENTİSİ
Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam bekleniyor.
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Bayilere 2023 model otomobillerin gelmesiyle yeni araçların ne kadar zamlanacağı ise listelerin açıklanmasıyla belli olacak.
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Birçok marka yoğun talepten dolayı ocak ayında gelecek araçların listesini 'fiyat garantisi vermeden' satışa açmıştı. Hatta zam endişesi ve talepteki artıştan dolayı Türkiye'ye gelen sıfır araçlar daha gemideyken satılmaya başlamıştı.
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