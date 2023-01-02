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Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor

Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncelleyeceğini duyurdu. Sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 4 civarında zam bekleniyor.

Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor - Resim: 1

Ülkemizde otomobile erişim her geçen gün zorlaşmaya devam ediyor. Geçen yıl 2-3 kat artan otomobil fiyatlarına 2023 yılı itibariyle yeni zam göründü. Otomobil markaları internet siteleri üzerinden fiyat listelerini güncellemeye başlayacağını duyurdu.

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Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor - Resim: 2

 YÜZDE 4 ZAM BEKLENTİSİ

Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam bekleniyor.

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Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor - Resim: 3

Bayilere 2023 model otomobillerin gelmesiyle yeni araçların ne kadar zamlanacağı ise listelerin açıklanmasıyla belli olacak.

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Sıfır otomobile ''yeni yıl'' zammı geliyor - Resim: 4

Birçok marka yoğun talepten dolayı ocak ayında gelecek araçların listesini 'fiyat garantisi vermeden' satışa açmıştı. Hatta zam endişesi ve talepteki artıştan dolayı Türkiye'ye gelen sıfır araçlar daha gemideyken satılmaya başlamıştı.

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