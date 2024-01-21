Sıfır ve ikinci elde en çok tercih edilen otomobiller

2023 yılının son 4 ayında sıfır ve ikinci elde görülen fiyat düşüşleri, sektörün geleceğine ilişkin belirsizlikleri de artırmıştı. Şu anda bazı sıfır araçlarda kampanyalar sürerken, bazılarında ise bu kampanyalar sonlandı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bayiler ise liste fiyatlarında güncellemeye gitti.