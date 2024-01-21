Sıfır ve ikinci elde en çok tercih edilen otomobiller
Geride bıraktığımız 2023 yılında en çok tercih edilen araç grupları belli oldu.
Araç fiyatlarında yaşanan değişimlerin ortasında İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır ve ikinci el piyasasında en çok ilgi gören araç gruplarını ve piyasadaki son durumu açıkladı.
2023 yılının son 4 ayında sıfır ve ikinci elde görülen fiyat düşüşleri, sektörün geleceğine ilişkin belirsizlikleri de artırmıştı. Şu anda bazı sıfır araçlarda kampanyalar sürerken, bazılarında ise bu kampanyalar sonlandı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bayiler ise liste fiyatlarında güncellemeye gitti.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise Milliyet’e sıfır ve ikinci el araç piyasasının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Ertemel’in piyasada en çok talep gören araç gruplarını da sıraladığı paylaşımı:
“Ağustos ayında başlayan yıl sonu kampanyaları, bu yıl istisnai olarak sıfır otomobilde %20’lere varan indirimler ve avantajlı finansman olanakları ile kullanıcılara sunuldu. Sıfır otomobilde sağlanan indirimler, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine vesile oldu.