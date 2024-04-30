Silahlara karşı koruma sağlıyor: Togg zırhlandı
Ankara'da araç zırhlama işiyle uğraşan İsmail Eşsiz, yerli elektrikli otomobil Togg'a silahlara karşı koruma sağlayan zırhlama işlemi yaptı.
Ankara'da araç zırhlama işiyle uğraşan İsmail Eşsiz, yerli elektrikli otomobil Togg'a yüksek güçteki silahlara karşı koruma sağlayan BR4 seviyesi zırhlama işlemi uyguladı.
Eşsiz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada, Togg'a yapılan zırhlama işleminin ayrıntılarını AA muhabirine anlattı.
Araçlara, istenilen koruma seviyesine göre hem kırsal hem de şehir içi kullanımına uygun içten zırhlama yaptıklarını belirten Eşsiz, uyguladıkları geliştirilmiş gizli zırhlama sistemiyle araçların her türlü zemin ve iklim koşulunda sorunsuzca kullanılabildiğini ve performansının neredeyse hiçbir kayba uğramadığını söyledi.
Daha önce hibrit araçları zırhladıklarını belirten Eşsiz, tam elektrikli otomobile zırh uygulama işlemini ilk kez Togg ile hayata geçirdiklerini söyledi.