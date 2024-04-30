Silahlara karşı koruma sağlıyor: Togg zırhlandı

Araçlara, istenilen koruma seviyesine göre hem kırsal hem de şehir içi kullanımına uygun içten zırhlama yaptıklarını belirten Eşsiz, uyguladıkları geliştirilmiş gizli zırhlama sistemiyle araçların her türlü zemin ve iklim koşulunda sorunsuzca kullanılabildiğini ve performansının neredeyse hiçbir kayba uğramadığını söyledi.