Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar
Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta satışa sunduğu yeni elektrikli modeli YU7 teslimat süresi nedeniyle kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.
Kaynak: Reuters
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni elektrikli modeli YU7 geçtiğimiz hafta 35.300 dolardan (1.4 milyon TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.
1 / 12
Xiaomi, YU7'nin müşterilerine araçlarını teslim almak için bir yıldan fazla beklemek zorunda kalacaklarını söyleyerek şirkete karşı yeni bir şikayet dalgasına yol açtı.
2 / 12
Akıllı telefondan elektrikli araç üreticisine dönüşen şirket, aracın Perşembe gecesi satışa çıkmasından sonraki ilk 18 saat içinde YU7 için yaklaşık 240 bin sipariş aldığını, ancak sadece az sayıda aracın hemen teslim edilebileceğini söyledi.
3 / 12
Reuters'ın kontrollerine göre, Salı günü Xiaomi uygulaması, alıcıların 38 ila 60 hafta arasında bir bekleme süresiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.
4 / 12