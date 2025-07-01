Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar

Akıllı telefondan elektrikli araç üreticisine dönüşen şirket, aracın Perşembe gecesi satışa çıkmasından sonraki ilk 18 saat içinde YU7 için yaklaşık 240 bin sipariş aldığını, ancak sadece az sayıda aracın hemen teslim edilebileceğini söyledi.