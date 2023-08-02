Skoda Kamiq ve Skoda Scala yenilendi... İşte yeni Kamiq ve yeni Scala
Türkiye'de kendi sınıfında fark yaratan ve en çok satan SUV ve Station araçlar listesinde dikkat çeken Skoda Kamiq ve Skoda Scala yepyeni bir görünüme kavuştu...
Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra büyük beğeni kazanan ve satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çeken, orta segmentin konforlu aile SUV'u ile StationWagon'u olarak ünlenen Skoda Kamiq ile Skoda Scala yeni yüzünü gösterdi.
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Aslında küçük bir crossover olan ancak "crossover" yerine SUV olarak tanımlanan Skoda Kamiq 1 Ağustos itibariyle dikkat çeken bir makyajla otomobil severlerin karşısına çıkacak.
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Türkiye'ye Yüce Auto A.Ş. tarafından getirilen ve hem Türkiye'de hem de dünyadaki otomotiv pazarındaki yerini her geçen gün sağlamlaştırılan Çek menşeili Skoda 1 Ağustos'ta açıklanacak olan yenilikler öncesi, yeni teaser görselleri araçların makyaj operasyonuyla birlikte ile getirilen önemli değişiklikleri sergiledi..
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İşte yeni Skoda Kamiq...
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