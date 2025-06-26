Skoda'nın merakla beklenen 2 elektrikli SUV'u Türkiye yollarına çıktı
Skoda, Türkiye pazarında satışa sunulan yeni yüzde 100 elektrikli Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé modelleriyle elektrikli mobilite dönüşümünü yeni nesil tamamen elektrikli modelleriyle hızlandırdı.
Skoda’nın, Avrupa'da en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alan ve markanın yeni tasarım dili Modern Solid ile yepyeni bir görünüme sahip olan Enyaq ailesi; düşük sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı sayesinde 597 km’ye varan menzili, daha fazla sürdürülebilir materyal kullanılan iç mekânı ve geliştirilmiş boyutlarıyla dikkat çekiyor.
63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı. Şehir içi 538 kilometreden fazla menzil sunulan Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60 modelleri aynı zamanda 165 kW DC Şarj kapasitesi ile yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. 82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupé 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. 210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motorla performans ile verimliliği bir arada sunuyor. Enyaq Coupé 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Şehir içi 663 kilometreden fazla menzili ile uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olan yeni Enyaq Coupé 85x’in 82 kWh bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 28 dakikada doldurulabiliyor.
Skoda Enyaq, sunduğu ferah iç mekânın yanında, bagaj kapasitesiyle de markanın kullanışlılık felsefesine atıfta bulunuyor. Enyaq SUV modeli 585 ile 1.710 litre, Enyaq Coupé modeli ise 570 ile 1.610 litre arasında bagaj hacmi sunuyor. 5 inçlik dijital kokpit ve 13 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı Enyaq ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor. Daha fazla teknoloji tercih edenler için artırılmış gerçeklik özellikli head-up display de talep doğrultusunda alınabiliyor. Standart donanımlar arasında KESSY Advanced (yaklaşırken kapıları otomatik açma ve uzaklaşırken otomatik kilitleme) ve 3 bölgeli Climatronic klima sistemi bulunuyor. Bunlara ek olarak ısı pompası ve dış arka koltuklar için ısıtma fonksiyonu gibi paketler de Enyaq ailesinin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.
Enyaq ailesi, güvenlik konusunda da iddialı. Arka Trafik Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Öngörülü Adaptif Hız Sabitleyici gibi yeni özellikler standart olarak sunulurken Ön Bölge Frenleme Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi birçok özellik yer alıyor.