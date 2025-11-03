Skoda'nın yapay zekayla donatılmış, tam otonom ve yüzde 100 elektriklisi ortaya çıktı
Škoda, Münih’te tanıttığı yeni konsepti Vision O ile station wagon segmentindeki güçlü mirasını elektrikli geleceğe taşıyor.
Skoda Modern Solid tasarım dilini yansıtan bu yeni konseptiyle özellikle Avrupa pazarında yıllardır süregelen station geleneğini, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden yorumluyor.
Combi segmentinde uzun süredir liderliğini koruyan Škoda, Octavia ve Superb Combi modellerinden aldığı mirasla geliştirdiği Vision O’da, aerodinamik verimlilik, minimalist tasarım ve kullanıcı odaklı teknolojileri bir araya getiriyor.
4.850 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip olan Vision O, geniş hacmi ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor.
Optimize edilmiş aerodinamik yapı, gizlenmiş ön cam silecekleri, geri çekilebilir kapı kolları ve aerodinamik olarak şekillendirilmiş jantlar gibi unsurlarla destekleniyor.
