Skoda'nın yeni Superb ve Kodiaq modelleri Kuzey Kutbu'nda ortaya çıktı

Dördüncü nesil Superb ve ikinci nesil Kodiaq'ın için yapılan bu testlerde karın ve buzun gövde üzerindeki etkileri de sınandı. Kapılar, kaput, bagaj kapağı ve şarjlı hibrit araçlar için şarj kapağı ve yakıt deposu kapağının da böylesi zor şartlarda açılabilmesi sağlanıyor.