Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu
Türkiye'de hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında zamlar alıp başını giderken, araç alacakların en çok merak ettiği "ikinci elde en çok satan araçlar hangileri" sorusu da yanıt buldu.
Şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.
İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubat ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23, yılbaşından itibaren ise yüzde 0,17 arttığı gözlendi.
Toptan satış fiyatlarında ise artış şubat ayında yüzde 2,46, yılbaşından itibaren de yüzde 4,52 seviyesinde gerçekleşti.
Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 100 bin 265 adetle en çok dizel araçlar satıldı.