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  3. 05 Ocak 2018 10:15

Sürücüler dikkat, bunu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.

Sürücüler dikkat, bunu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Bazı araçlara egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından binlerce liralık ceza kesildi.

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Sürücüler dikkat, bunu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.

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Sürücüler dikkat, bunu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

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Sürücüler dikkat, bunu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.

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