Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın
Eğer aracınızı kullanırken yakıt uyarısını önemsemiyorsanız bir kez daha düşünün
Her yıl 827 bin sürücünün yakıt göstergesindeki uyarı ışığını önemsemediği için araç arzası ile karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı. Bir sigorta firması tarafından yapılan ankete katılan sürücülerin dörtte birinin ışık göstergesi yanmaya başladıktan sonra en az bir 40 mil (yaklaşık 65 km) daha gidebileceklerine inandıklarını ortaya koydu.
İki milyon sürücü ise çoğunlukla ucuz yakıt bulma umuduyla neredeyse sürekli uyarı ışığı ile sürüş yaptıklarını söyledi. Erkeklerin yakıt uyarı ışığı yandığı halde yeterli yakıt olduğuna inanma eğilimi ortalamanın üzerinde.
Kadınlar ise daha ihtiyatlı. Sonuç olarak yakıtı bitip yoldan kalan sürücülerin yarısıdan fazlası erkek. 35 yaşın altındaki sürücülerin üçte ikisi isse bir kere yolda kalmış.