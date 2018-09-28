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  3. 28 Eylül 2018 20:30

Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın

Eğer aracınızı kullanırken yakıt uyarısını önemsemiyorsanız bir kez daha düşünün

Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın

Her yıl 827 bin sürücünün yakıt göstergesindeki uyarı ışığını önemsemediği için araç arzası ile karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı. Bir sigorta firması tarafından yapılan ankete katılan sürücülerin dörtte birinin ışık göstergesi yanmaya başladıktan sonra en az bir 40 mil (yaklaşık 65 km) daha gidebileceklerine inandıklarını ortaya koydu.

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Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın

İki milyon sürücü ise çoğunlukla ucuz yakıt bulma umuduyla neredeyse sürekli uyarı ışığı ile sürüş yaptıklarını söyledi. Erkeklerin yakıt uyarı ışığı yandığı halde yeterli yakıt olduğuna inanma eğilimi ortalamanın üzerinde.

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Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın

Kadınlar ise daha ihtiyatlı. Sonuç olarak yakıtı bitip yoldan kalan sürücülerin yarısıdan fazlası erkek. 35 yaşın altındaki sürücülerin üçte ikisi isse bir kere yolda kalmış.

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Sürücüler dikkat ! Çeyrek depo ile araba kullanmayın

Yakıtın tükenmesinin yardım için birini aramaktan ya da benzin bidonuyla en yakın istasyona yürümekten çok daha ciddi sonuçları olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmasının yanı sıra araca da pahalıya patlayacak zararlar verme riski var.

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