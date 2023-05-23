SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi
SUV araçlardan ülkemizde en çok tercih edilenlerden biri olan Skoda'nın Kamiq modelinin fiyatları güncellendi. İşte yeni fiyatlar...
Skoda Kamiq, B-SUV segmentinin önde gelen modellerinden biri olarak biliniyor.
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Ülkemizde 874.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla sunulan bu araç, çeşitli seçeneklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
1.0 litrelik benzinli motor, 110 beygir gücü üreterek güçlü bir sürüş deneyimi sunuyor. DSG şanzımanı ise pürüzsüz ve konforlu bir yolculuk sağlıyor.
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Aracın ön yüzü, belirgin bir ızgarayla süsleniyor ve şık LED farlarla çevreleniyor.
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SKODA KAMİQ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
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