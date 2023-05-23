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  4. SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi

SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi

SUV araçlardan ülkemizde en çok tercih edilenlerden biri olan Skoda'nın Kamiq modelinin fiyatları güncellendi. İşte yeni fiyatlar...

SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi - Resim: 1

Skoda Kamiq, B-SUV segmentinin önde gelen modellerinden biri olarak biliniyor.

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SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi - Resim: 2

Ülkemizde 874.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla sunulan bu araç, çeşitli seçeneklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

1.0 litrelik benzinli motor, 110 beygir gücü üreterek güçlü bir sürüş deneyimi sunuyor. DSG şanzımanı ise pürüzsüz ve konforlu bir yolculuk sağlıyor.

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SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi - Resim: 3

Aracın ön yüzü, belirgin bir ızgarayla süsleniyor ve şık LED farlarla çevreleniyor.

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SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi - Resim: 4

SKODA KAMİQ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

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