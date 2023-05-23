SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi

Ülkemizde 874.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla sunulan bu araç, çeşitli seçeneklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

1.0 litrelik benzinli motor, 110 beygir gücü üreterek güçlü bir sürüş deneyimi sunuyor. DSG şanzımanı ise pürüzsüz ve konforlu bir yolculuk sağlıyor.