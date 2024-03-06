SUV piyasasını sallayan MG şimdi de B sınıfı hibrit otomobili MG3 Hybrid'i tanıttı
Hem elektrikli hem de benzinli SUV modelleriyle SUV sektörüne yön veren MG şimdi de tam hibrit teknolojili B sınıfı şehir otomobili MG 3 Hybrid ile yollara çıkmaya hazırlanıyor...
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
MG’nin en küçük modeli Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.
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MG’nin en küçük modeli Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Markanın kabloyla şarj edilmeyen tam hibrit teknolojisine sahip ilk modeli olan MG3, Temmuz ayında Türkiye pazarına sunulacak.
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MG3 Hybrid+ adıyla tanıtılan küçük MG, 4113 mm uzunluğuyla B segmentinde yer alıyor.
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MG3’teki hibrit sistem; 102 beygir gücünde 1.5 litre benzinli motor, 100 kW (136 bg) elektrikli motor, 1.83 kWh kapasiteli batarya, 3 kademeli otomatik şanzıman ve bir jeneratörden oluşuyor.
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