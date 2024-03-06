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  4. SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı

SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı

Kia, SUV tipi araç sahiplerine "meğer benim aracım SUV değilmiş" dedirtecek, altında bir Türk tasarımcının imzasının olduğu uzunluğu 5 metrenin üzerinde olan elektrikli dev SUV modeli EV9'u ortaya çıkardı.

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı - Resim: 1

Kia, uzunluğu 5 metrenin üzerinde olan elektrikli dev SUV modeli EV9'u 1.600 yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan Şerefiye Sarnıcı’nda basın mensuplarıyla buluşturdu.

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SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı - Resim: 2

Etkinliğe Kia Türkiye yetkilileri ve aracın Türk tasarımcısı Berk Erner de katıldı.

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SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı - Resim: 3

Kia EV9, tek motor/iki çeker ve çift motor/dört çeker olmak üzere iki farklı versiyona sahip.

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SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı - Resim: 4

Otomobilin tek motorlu Prestige versiyonu 4.020.000 TL, çift motorlu GT-Line versiyonu ise 4.950.000 TL fiyat etiketi taşıyor. 

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