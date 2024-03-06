SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı
Kia, SUV tipi araç sahiplerine "meğer benim aracım SUV değilmiş" dedirtecek, altında bir Türk tasarımcının imzasının olduğu uzunluğu 5 metrenin üzerinde olan elektrikli dev SUV modeli EV9'u ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Kia, uzunluğu 5 metrenin üzerinde olan elektrikli dev SUV modeli EV9'u 1.600 yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan Şerefiye Sarnıcı’nda basın mensuplarıyla buluşturdu.
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Etkinliğe Kia Türkiye yetkilileri ve aracın Türk tasarımcısı Berk Erner de katıldı.
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Kia EV9, tek motor/iki çeker ve çift motor/dört çeker olmak üzere iki farklı versiyona sahip.
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Otomobilin tek motorlu Prestige versiyonu 4.020.000 TL, çift motorlu GT-Line versiyonu ise 4.950.000 TL fiyat etiketi taşıyor.
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