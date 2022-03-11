Suzuki'den yeni hibrit otomobiller için dev kampanya
Geçtiğimiz yıl hibrit motorlarını piyasaya sunan Suzuki Türkiye’nin kendi satışları içindeki hibrit payı %90’ı aşarken Suzuki Hibrit Kampanyası ve Test Sürüşü Günleri'ni duyurdu. İşte ayrıntılar...
Dünya otomotiv pazarı hızla çevreci dönüşümü yakalamak için çalışmalar yaparken, Suzuki de bu alanda öncü markalardan biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında satılan arazi aracı Jimny dışındaki tüm modellerini akıllı hibrit teknolojisiyle donatan marka, 2021 yılında ülkemizdeki toplam satışları içinde %90’ın üzerinde hibrit satış performansı yakaladı.
Yakıt ekonomisinin en önemli gündem maddesi olduğu bugünlerde Suzuki, sahip olduğu Akıllı Hibrit Teknolojisini “Test Etmeden Bilemezsin” sloganı ile tüm Türkiye’deki yetkili satıcılarda kullanıcılara deneyimletmeyi hedefliyor. Geleneksel hibritlere göre daha hafif ve ilk yatırım maliyeti az olan Akıllı Hibrit Teknolojisi hem tasarruf sağlıyor hem de performanstan ödün vermiyor.
2021 yılında B-Hachback sınıfının en çok satan hibrit modeli olan Suzuki Swift Hibrit’ten sınıfının lider Hibrit SUV’u Vitara’ya kadar tüm modellerini test sürüşüne çıkarıyor.
Hibrit modelleriyle Türkiye’nin önde gelen markası olmayı sürdüren Suzuki, Mart ayını özel bir kampanyayla karşılıyor.