Suzuki'den yeni hibrit otomobiller için dev kampanya

Yakıt ekonomisinin en önemli gündem maddesi olduğu bugünlerde Suzuki, sahip olduğu Akıllı Hibrit Teknolojisini “Test Etmeden Bilemezsin” sloganı ile tüm Türkiye’deki yetkili satıcılarda kullanıcılara deneyimletmeyi hedefliyor. Geleneksel hibritlere göre daha hafif ve ilk yatırım maliyeti az olan Akıllı Hibrit Teknolojisi hem tasarruf sağlıyor hem de performanstan ödün vermiyor.