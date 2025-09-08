T10X ve T10F Euro NCAP’ten 5 yıldızla geçti; Togg T10F'in ön satış tarihi belli oldu
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli cihazları T10X ve T10F ile Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.
‘Bir otomobilden fazlası’ için yola çıkan Togg, küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından Münih’teki IAA Mobility 2025’te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.
8 Eylül’deki basın gününde bir toplantı düzenleyen Togg, her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, 5 yıldız aldığını da açıkladı.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Bugün Türkiye’nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemimizi Avrupa’da da büyütmek üzere Togg’u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte; Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız.”
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da ‘Bir otomobilden fazlası’ için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stuttgart’ta Togg Europe GmbH’yı kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz.”