T10X ve T10F Euro NCAP’ten 5 yıldızla geçti; Togg T10F'in ön satış tarihi belli oldu

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Bugün Türkiye’nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemimizi Avrupa’da da büyütmek üzere Togg’u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte; Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız.”