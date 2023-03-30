Talihlileri belli oldu, peki ilk Togg ne zaman teslim edilecek ?
Türkiye’nin otomobili Togg’un T10X modeli için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi belli oldu. Talihli 20 bin kişiye Togg T10X modelinin teslim tarihi de belli oldu.
Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg’un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.
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T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu.
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Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler seçilecek.
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2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.
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