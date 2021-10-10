Tam 75 milyon lira: İşte dünyanın en çirkin ve garip en pahalı otomobilleri

Tesla Cybertruck

Ondan bahsetmeden olmazdı tabii. Modern dünyanın “garip yadratığı” olan Cybertruck, Elon Musk’ın fikirlerinden biri. Hatta herkes onu Musk’ın bir restoran peçetesine kendi çizdiğini sanıyor. Bir, iki, hatta üç elektrik motoruyla donatılabilen Cybertruck, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayabiliyor. Üstelik bir Porsche ya da Lamborghini olmasa da.