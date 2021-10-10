Tam 75 milyon lira: İşte dünyanın en çirkin ve garip en pahalı otomobilleri
Bazı otomobiller hem pahalı hem de garip tasarıma sahip olabilir. İşte dünyadaki en ilginç tasarıma sahip otomobiller..
Yani bir otomobil kimilerine göre çok çekici gelirken, bazılarına göre dünyanın “en garip” ya da “çirkin” otomobili olabilir. İşte dünyadaki en ilginç tasarıma sahip otomobiller..
Tesla Cybertruck
Ondan bahsetmeden olmazdı tabii. Modern dünyanın “garip yadratığı” olan Cybertruck, Elon Musk’ın fikirlerinden biri. Hatta herkes onu Musk’ın bir restoran peçetesine kendi çizdiğini sanıyor. Bir, iki, hatta üç elektrik motoruyla donatılabilen Cybertruck, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayabiliyor. Üstelik bir Porsche ya da Lamborghini olmasa da.
Reliant Robin
Anadol’un üretilmesin yardımcı olan Reliant’ın İngiltere’de çok sevilen modeliydi Robin. İnsanlar onunla muhteşem sürüşler gerçekleştirmeyi hayal etse de, genelde “taklalar atarken” eğleniyordu. Hatta Top Gear’a bile konuş olmuştu. Zira viraja sert girildiğinde ne yapacağı belliydi. 1973’te başlayan üretimi, 2001 yılında sona erdi.
Chevrolet SSR
Kamyonet mi yoksa mi otomobill mi pek belli olmadı. “Arafta kalmış” izlenimi veren SSR, bu yüzden başarılı da olamadı ve apar topar üretimden kaldırıldı. Çıkarılabilir küçük bir tavanı bulunan SSR’ın kullanılmışları, şu sıralar sadece “retro” görünümü nedeniyle modifiyeciler tarafından tercih ediliyor.