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Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı

Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, ilk kez tamamen elektrikli modelle karşımıza çıktı.

Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı - Resim: 1

Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, aynı zamanda ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla karşımıza çıktı.

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Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı - Resim: 2

Alman otomobil üreticisi BMW, 7 Serisi'ni yedinci nesline güncelledi. 

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Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı - Resim: 3

Şirket, aynı zamanda bir sürpriz yaparak ilk kez bu seride tamamen elektrikli bir modelle karşımıza çıktı.

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Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı - Resim: 4

Tamamen elektrikli yeni 2022 BMW i7 xDrive60, bu yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

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