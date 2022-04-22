Tamamen elektrikli BMW i7 sedan tanıtıldı
Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, ilk kez tamamen elektrikli modelle karşımıza çıktı.
Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, aynı zamanda ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla karşımıza çıktı.
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Alman otomobil üreticisi BMW, 7 Serisi'ni yedinci nesline güncelledi.
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Şirket, aynı zamanda bir sürpriz yaparak ilk kez bu seride tamamen elektrikli bir modelle karşımıza çıktı.
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Tamamen elektrikli yeni 2022 BMW i7 xDrive60, bu yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak.
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