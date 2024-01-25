Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı...
Alman spor otomobil üreticisi Porsche'un tamamen elektrikli Macan modeli görücüye çıktı. Başlangıç fiyatı 84 bin euro olan araç, 613 kilometreye kadar menzil vaat ediyor.
Almanya merkezli lüks otomobil markası Porsche, Singapur'da düzenlediği etkinlikte merakla beklenen tamamen elektrikli Macan modelini tanıttı.
1 / 15
95 kWh bataryayla donatılan 2024 Porsche Macan'ın arkadan itişli 408 HP versiyonu Macan 4, çift motorlu 639 HP performans versiyonu ise Macan Turbo adıyla satılacak.
2 / 15
613 KİLOMETRE MENZİL
Yüzde 10'dan yüzde 80 şarja 21 dakikada ulaşabilen araç, 613 kilometreye kadar menzil sunuyor.
3 / 15
Porsche Macan, 0'dan 100 kilometreye 3.3 saniyede ulaşıyor. 260 kilometre hız yapabiliyor.
4 / 15