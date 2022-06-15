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Tek şarjla 7 ay gidebilen güneş enerjili otomobil: Lightyear 0 tanıtıldı

Dünyada petrol fiyatları sürekli yükselirken Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear'dan güneş enerjili araç geldi.

Tek şarjla 7 ay gidebilen güneş enerjili otomobil: Lightyear 0 tanıtıldı - Resim: 1

Petrol fiyatları dünya ülkelerini elektrikli otomobil yarışına soktu. Türkiye TOGG ile yarışa katılırken, Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear'dan güneş enerjili araç geldi. Lighyear dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobilini tanıttı. İşte menzil canavarı Lightyear 0'ın özellikleri ve fiyatı.

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Tek şarjla 7 ay gidebilen güneş enerjili otomobil: Lightyear 0 tanıtıldı - Resim: 2

TÜRKİYE TOGG ile piyasaya girmeye hazırlanırken dünyada da elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Avrupa merkezli bir araç bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu araç tek şarjla 7 ay gidiyor. Aracın temel yakıtı ise güneş enerjisi. 

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Tek şarjla 7 ay gidebilen güneş enerjili otomobil: Lightyear 0 tanıtıldı - Resim: 3

Bir yanda sektörün önde gelen isimleri içten yanmalı motorları terk ederken diğer yanda yeni girişimler ortaya çıkıyor.

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Tek şarjla 7 ay gidebilen güneş enerjili otomobil: Lightyear 0 tanıtıldı - Resim: 4

Bunlardan biri olan Lightyear, Hollanda'da düzenlediği etkinlikte Lightyear 0 isimli ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modelini tanıttı.

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