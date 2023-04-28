TEKNOFEST'te Togg yoğunluğu!

TEKNOFEST’e Hollanda’dan gelen Erkan Atay da, “Ben de SUV araç kullanıyorum. En güzel yanı ekranı. Daha önce böyle bir ekran görmemiştim, müthiş. En çok ekranı beğendim. İçeride kısa süre kaldık. Konforu da güzel, arkaya 3 kişi rahat sığıyor. Hollanda’ya 2026 yılında gelecekmiş, inşallah Allah nasip eder. Biz tatile gelmiştik, TEKNOFEST de denk geldi. TOGG, Kızılelma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 sırf zaten onlar için geldim. Gururö diye konuştu. Mehmet Fatih Aksoy da, “İlk defa görüyorum, ilk defa dokunuyorum. Çok güzel bir histi. Hava soğuk, içeri girdik, koltuklarda ısıtma çok güzeldi. İçi çok konforluydu. Ekranlarının ben çok efektif olmayacağını düşünüyordum, ancak hissi çok güzeldi. İnşallah ileride bize de nasip olur. Özellikle savunma sanayii ilgi alanımız, onu incelemek için geldim. TOGG’u görünce de es geçemedikö ifadelerini kullandı.