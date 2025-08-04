Temmuz ayında en çok bu otomobiller satıldı: Togg ilk 10'a giremedi
Türkiye'de 2025 yılının ilk 7 ayında en çok satan otomobil markası Renault oldu. Temmuz ayının en çok satan markaları da açıklandı. Yerli ve milli otomobil markası Togg'un ilk 10'a girememesi dikkat çekti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.
ODMD verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde Renault toplam 64 bin 578 adet satışla zirvedeki yerini korudu. Toyota, yılın ilk 7 ayında 42 bin 155 adet satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 42 bin 43 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde en çok dikkat çeken büyüme BYD’den geldi.
7 AYDA EN ÇOK SATAN MARKALAR
Ocak-Temmuz döneminde en çok satan ilk 10 marka şöyle:
Renault 64 bin 578 adet
Toyota 42 bin 155 adet
Volkswagen 42 bin 43 adet
Fiat 40 bin 473 adet
Hyundai 35 bin 658 adet
Peugeot 34 bin 66 adet
BYD 29 bin 284 adet
Opel 24 bin 797 adet
Skoda 23 bin 359 adet
Citroen 22 bin 533 adet
Markalar sıralamasında 10 bin 76 adetle geçen yılın Temmuz ayına göre satışlarını yüzde 57,39 oranında artıran Renault yine ilk sırada yer alırken, 6 bin 869 adetle Fiat ikinci, 5 bin 709 adetle Volkswagen üçüncü ve 5 bin 660 adetle Toyota dördüncü oldu. Yerli otomobil markası Togg'un ilk 10'a girememesi dikkat çekti.