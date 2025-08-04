Temmuz ayında en çok bu otomobiller satıldı: Togg ilk 10'a giremedi

7 AYDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ocak-Temmuz döneminde en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault 64 bin 578 adet

Toyota 42 bin 155 adet

Volkswagen 42 bin 43 adet

Fiat 40 bin 473 adet

Hyundai 35 bin 658 adet

Peugeot 34 bin 66 adet

BYD 29 bin 284 adet

Opel 24 bin 797 adet

Skoda 23 bin 359 adet

Citroen 22 bin 533 adet