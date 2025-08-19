Temmuz ayının en çok tercih edilen araçları ve araç satış istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak 257 bin 471'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 78,8 artarak 5 bin 358'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 252 bin 113 adet artış kaydetti.