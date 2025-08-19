Temmuz ayının en çok tercih edilen araçları ve araç satış istatistikleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak 257 bin 471'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 78,8 artarak 5 bin 358'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 252 bin 113 adet artış kaydetti.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,3'ünü motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %10,9'unu kamyonet, %1,4'ünü kamyon, %1,3'ünü traktör, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %162,8, kamyonette %90,4, otomobilde %47,1, kamyonda %44,3, otobüste %31,9, motosiklette %23,6, minibüste %17,8 artarken traktörde %43,5 azaldı.
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %127,1, kamyonette %20,0 artarken traktörde %55,0, kamyonda %25,9, minibüste %22,4, otobüste %19,5, motosiklette %12,1 ve otomobilde %2,3 azaldı.
Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %20,8'ini motosiklet, %14,8'ini kamyonet, %7,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz ayında 1 milyon 15 bin 974 adet taşıtın devri yapıldı
Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,5'ini motosiklet, %2,6'sını traktör, %1,6'sını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.