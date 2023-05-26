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  4. Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü

Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin iç tasarımı internete sızdı. 40 bin dolara satılması beklenen Cybertruck'ın iç tasarımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 1

Elon Musk’ın merakla beklenen Tesla Cybertruck’ının iç tasarımını gösteren görüntüler, internette tartışma yarattı. Görüntülerin, geçtiğimiz hafta Musk’ın hissedarlar toplantısında sızdığı belirtiliyor. 

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Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 2

KOYU GRİ İÇ TASARIM ELEŞTİRİLİYOR

İnternete sızan görüntülerde, Cybertruck’ın iç tasarımının oldukça sade olduğu görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Cybertruck’ın “düşük bütçeli bilim-kurgu parçasına” benzediğini, bazıları da koyu gri tasarımın oldukça çirkin olduğu yorumunu yaptı. 

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Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 3

"SADE VE TEMİZ" DURUYOR

Olumsuz yorumların yanı sıra, Cybertruck’ın tasarımını beğenenler ve olumlu yorumlarda bulunanlar da oldu. 

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Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları iç tasarımın “sade ve temiz” durduğunu ve genel görünüşü beğendiklerini dile getirdi.

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