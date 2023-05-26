Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü

KOYU GRİ İÇ TASARIM ELEŞTİRİLİYOR

İnternete sızan görüntülerde, Cybertruck’ın iç tasarımının oldukça sade olduğu görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Cybertruck’ın “düşük bütçeli bilim-kurgu parçasına” benzediğini, bazıları da koyu gri tasarımın oldukça çirkin olduğu yorumunu yaptı.