Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin iç tasarımı internete sızdı. 40 bin dolara satılması beklenen Cybertruck'ın iç tasarımı sosyal medyayı ikiye böldü.
Elon Musk’ın merakla beklenen Tesla Cybertruck’ının iç tasarımını gösteren görüntüler, internette tartışma yarattı. Görüntülerin, geçtiğimiz hafta Musk’ın hissedarlar toplantısında sızdığı belirtiliyor.
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KOYU GRİ İÇ TASARIM ELEŞTİRİLİYOR
İnternete sızan görüntülerde, Cybertruck’ın iç tasarımının oldukça sade olduğu görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Cybertruck’ın “düşük bütçeli bilim-kurgu parçasına” benzediğini, bazıları da koyu gri tasarımın oldukça çirkin olduğu yorumunu yaptı.
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"SADE VE TEMİZ" DURUYOR
Olumsuz yorumların yanı sıra, Cybertruck’ın tasarımını beğenenler ve olumlu yorumlarda bulunanlar da oldu.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları iç tasarımın “sade ve temiz” durduğunu ve genel görünüşü beğendiklerini dile getirdi.
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