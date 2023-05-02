Tesla İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilk Pop-Up mağazasını açtı
Elektrikli otomobillerin bilinirliğinin artmasına dünya genelinde öncülük eden Tesla, Anadolu Yakası’nda ilk pop-up mağazasını 2 Mayıs’ta Akasya’da açtı. Tesla Model Y araçların sergileneceği pop-up mağazası, yıl sonuna kadar Akasya ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.
Tesla, Anadolu Yakası’nın ilk pop-up mağazasını Akasya’da otomobil ve teknoloji severler ile buluşturuyor. Uzun zamandır beklenen Tesla Model Y, 2 Mayıs’tan itibaren Akasya’da yerini alarak, test sürüşüne sunulacak ve yıl sonuna kadar Akasya Tesla tutkunlarını ağırlayacak.
Geçtiğimiz yıl 5 yıldız derecelendirmesi ile sınıfının en yüksek Euro NCAP güvenlik performansını sergileyen Tesla Model Y, atik sürüş karakteri, uzun menzili ve sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkarken aynı zamanda Tesla’nın daha tedarik sürecinden başlayan çevresel etkiyi azaltma yaklaşımının rafine bir örneği.
Çok yönlülüğü ile öne çıkan Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil.
Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor.