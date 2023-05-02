Tesla İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilk Pop-Up mağazasını açtı

Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor.