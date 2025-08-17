Tesla Model Y'yi geçti! Togg'un sedan modeli T10F'nin net menzili açıklandı

C-segment fastback formuna sahip T10F, aerodinamik çizgileri, bumerang tasarımlı LED gündüz farları ve tulip yaprak detaylı ön ızgarasıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise 41,3 inçlik tek parça ekran tasarımı bulunuyor. Bu panel; 12,3 inç dijital gösterge, 29 inç panoramik multimedya ekran ve 8 inç kontrol ekranını bir arada sunuyor. Araç, Trumore uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve V2L teknolojisi sayesinde araçtan dışarı enerji aktarımı yapılabiliyor.