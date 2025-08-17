Tesla Model Y'yi geçti! Togg'un sedan modeli T10F'nin net menzili açıklandı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un sedan modeli T10F'nin net menzili belli oldu.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 2023 yılında piyasaya sürdüğü T10X modelinin ardından sedan modeli T10F'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.
Tesla Model Y'nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan Togg T10F uzun yolda sürücüsünü şarj istasyonu aramadan seyahat ettirebilecek.
C-segment fastback formuna sahip T10F, aerodinamik çizgileri, bumerang tasarımlı LED gündüz farları ve tulip yaprak detaylı ön ızgarasıyla öne çıkıyor. İç mekânda ise 41,3 inçlik tek parça ekran tasarımı bulunuyor. Bu panel; 12,3 inç dijital gösterge, 29 inç panoramik multimedya ekran ve 8 inç kontrol ekranını bir arada sunuyor. Araç, Trumore uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve V2L teknolojisi sayesinde araçtan dışarı enerji aktarımı yapılabiliyor.