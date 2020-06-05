SON DAKİKA
BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: YENİ İSTİHDAM PAKETİ GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Haziran 2020 13:10

Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın başını ağrıtacak bir kaza meydana geldi. Otomatik pilot konumundayken yol ortasında devrilmiş araca çarpan Tesla'nın yaptığı kaza tepkilere neden oldu.

Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!

Dünyanın konuştuğu bu kaza Tayvan'da meydana geldi ve kaza görüntüleri geçtiğimiz günlerde internete servis edildi. Kırmızı dairenin içindeki araca dikkat edin...

1/ 14
Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!

Yerde yatan kamyona aldırış etmeden üstüne üstüne giden Tesla sürücüsü, büyük bir hızla kamyona çarptı ve ortaya bu görüntüler çıktı. Peki işin aslı ne?

2/ 14
Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!

TechInside'ın haberine göre Tesla Model 3 otopilot modunda büyük bir kazaya karıştı. Bu kazada Tesla Model 3’ün devrilmiş bir kamyonu ayırt edememesi, büyük bir tepki topladı.

3/ 14
Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!

Tesla, oto pilot moduyla dönem dönem yoğun eleştiriler alabiliyor. Bu eleştirilerin ana nedeni ise Telsa model araçların oto pilot modundayken karıştığı kazalar oluyor.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM