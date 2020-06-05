Tesla otomobilin yaptığı kaza olay oldu!
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın başını ağrıtacak bir kaza meydana geldi. Otomatik pilot konumundayken yol ortasında devrilmiş araca çarpan Tesla'nın yaptığı kaza tepkilere neden oldu.
Dünyanın konuştuğu bu kaza Tayvan'da meydana geldi ve kaza görüntüleri geçtiğimiz günlerde internete servis edildi. Kırmızı dairenin içindeki araca dikkat edin...
Yerde yatan kamyona aldırış etmeden üstüne üstüne giden Tesla sürücüsü, büyük bir hızla kamyona çarptı ve ortaya bu görüntüler çıktı. Peki işin aslı ne?
TechInside'ın haberine göre Tesla Model 3 otopilot modunda büyük bir kazaya karıştı. Bu kazada Tesla Model 3’ün devrilmiş bir kamyonu ayırt edememesi, büyük bir tepki topladı.