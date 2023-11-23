  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı

Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'de Model Y fiyatlarına zam yaptı.

Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı - Resim: 1

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye fiyatlarını güncelledi. 

1 / 5
Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı - Resim: 2

Tesla Model Y Long Range paketi için başlangıç fiyatı yüzde 4'lük artışla 2 milyon 776 bin TL'ye yükseldi. 

2 / 5
Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı - Resim: 3

Son zamla birlikte Model Y Performance paketinin fiyatı 3 milyon liraya ulaştı. 

3 / 5
Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı - Resim: 4

Konfigüre edilmiş ve hemen teslim Model Y Long Range 2,4 milyon lira, Model Y Performance ise 2,7 milyon liradan alıcı buluyor.

4 / 5