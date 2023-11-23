Tesla Türkiye, Model Y fiyatlarına zam yaptı
Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'de Model Y fiyatlarına zam yaptı.
ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye fiyatlarını güncelledi.
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Tesla Model Y Long Range paketi için başlangıç fiyatı yüzde 4'lük artışla 2 milyon 776 bin TL'ye yükseldi.
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Son zamla birlikte Model Y Performance paketinin fiyatı 3 milyon liraya ulaştı.
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Konfigüre edilmiş ve hemen teslim Model Y Long Range 2,4 milyon lira, Model Y Performance ise 2,7 milyon liradan alıcı buluyor.
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