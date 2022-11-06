Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''

Söz konusu paylaşımda TOGG hesabından, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, TOGG Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.