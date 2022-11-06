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  4. Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''

Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'da çalışan mühendis Ramazan Zaybak, yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı.

Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak'' - Resim: 1

Yerli otomobil TOGG'a bir övgü de Tesla'da çalışan Türk mühendisten geldi. 


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Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak'' - Resim: 2

Yerli otomobil fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı. İlk araç üretim bandından indi. Böylece TOGG'un seri üretim süreci resmen başlamış oldu. 

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Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak'' - Resim: 3

 TOGG, son olarak sosyal medya hesaplarından üretim aşamasına ilişkin bir video yayınlanmıştı.

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Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak'' - Resim: 4

Söz konusu paylaşımda TOGG hesabından, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, TOGG Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.

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