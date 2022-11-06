Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'da çalışan mühendis Ramazan Zaybak, yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı.
Yerli otomobil TOGG'a bir övgü de Tesla'da çalışan Türk mühendisten geldi.
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Yerli otomobil fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı. İlk araç üretim bandından indi. Böylece TOGG'un seri üretim süreci resmen başlamış oldu.
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TOGG, son olarak sosyal medya hesaplarından üretim aşamasına ilişkin bir video yayınlanmıştı.
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Söz konusu paylaşımda TOGG hesabından, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, TOGG Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.
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