Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü

Türkiye pazarına giren Tesla, Y modelinin üç farklı versiyonunu satışa çıkartmıştı. 455 km menzilli arkadan itişli versiyonu, ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonu ile ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonu satışa sunulmuştu.