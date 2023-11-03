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  4. Tesla'dan çılgın indirim: Fiyatı 431 bin TL düştü

Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü

Tesla Türkiye, kasım ayı ile birlikte Model Y fiyatına 431 bin TL'ye varan indirim yaptı.

Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü - Resim: 1

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarına girmesiyle en çok satan elektrikli otomobil markası oldu. 

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Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü - Resim: 2

10 ayda 10.700 adet satış yapan Tesla, kasım ayı itibariyle fiyatlarını güncelledi. Marka, Model Y fiyatında 431 bin TL'ye varan indirim yaptı. 

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Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü - Resim: 3

Tesla Türkiye'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 765 bin TL'den, 2 milyon 334 bin TL'ye geriledi. 

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Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü - Resim: 4

Türkiye pazarına giren Tesla, Y modelinin üç farklı versiyonunu satışa çıkartmıştı. 455 km menzilli arkadan itişli versiyonu, ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonu ile ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonu satışa sunulmuştu.

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