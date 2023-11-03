Tesla'dan çılgın indirim: Model Y fiyatı 431 bin TL düştü
Tesla Türkiye, kasım ayı ile birlikte Model Y fiyatına 431 bin TL'ye varan indirim yaptı.
ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarına girmesiyle en çok satan elektrikli otomobil markası oldu.
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10 ayda 10.700 adet satış yapan Tesla, kasım ayı itibariyle fiyatlarını güncelledi. Marka, Model Y fiyatında 431 bin TL'ye varan indirim yaptı.
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Tesla Türkiye'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 765 bin TL'den, 2 milyon 334 bin TL'ye geriledi.
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Türkiye pazarına giren Tesla, Y modelinin üç farklı versiyonunu satışa çıkartmıştı. 455 km menzilli arkadan itişli versiyonu, ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonu ile ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonu satışa sunulmuştu.
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