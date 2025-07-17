Tesla'nın 6 koltuklu yeni modeli ortaya çıktı: Model Y L

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre, Tesla Model Y L, L harfi "Long" (uzun) anlamına geliyor. Araç yakında Çin'de piyasaya çıkacak ve ilk fotoğrafları Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na sunulan belgelerde ortaya çıktı. Yerel haberlere göre, standart Model Y'nin beş koltuğuna kıyasla altı koltuklu olacak.

İlk bakışta, Model Y L'nin silueti Model X'inkine benziyor. C direği ve arka kısmındaki eğimli tavan çizgisi neredeyse aynı görünüyor. Ancak genel tasarım, en son yenilemeyle aynı olduğu açıkça görülüyor.

Model Y L, 4.976 milimetre uzunluğunda ve bu da onu normal Model Y'den yaklaşık 179 mm daha uzun yapıyor. 1.920 mm genişliği beş koltuklu versiyonla aynı, ancak 1.668 mm yüksekliği onu yaklaşık 40 mm daha uzun yapıyor. 3.040 mm'lik dingil mesafesi de akslar arası mesafeyi yaklaşık 50 mm daha uzun hale getiriyor.

Aracın boş ağırlığı 2 bin 8 kilogram olacak ve Kore batarya üreticisi LG Energy Solution'ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Tüm bunlar, araç içinde daha fazla alan anlamına geliyor. Çinliler altı koltuklu SUV segmentini oldukça çok seviyorlar.