Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı...
İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini müjdeledi. İşte karşınızda Polestar O2 Concept...
İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini duyurdu.
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Volvo ve Çinli Geely'nin ortak girişimi olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni konseptini tanıttı.
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Los Angeles'ta görücüye çıkan Polestar O2, Tesla Roadster'a rakip olabilecek bir üstü açılabilir bir model.
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Şirket, şimdilik sadece bir konsept olan araçla ilgili pil kapasitesi, menzil veya hızlanma ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.
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