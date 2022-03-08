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  4. Şimdi Elon Musk düşünsün! Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' tanıtıldı

Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı...

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini müjdeledi. İşte karşınızda Polestar O2 Concept...

Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı... - Resim: 1

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini duyurdu.

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Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı... - Resim: 2

Volvo ve Çinli Geely'nin ortak girişimi olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni konseptini tanıttı.

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Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı... - Resim: 3

Los Angeles'ta görücüye çıkan Polestar O2, Tesla Roadster'a rakip olabilecek bir üstü açılabilir bir model.

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Tesla'nın en büyük rakibi olacak ''geleceğin otomobili'' Polestar O2 ortaya çıktı... - Resim: 4

Şirket, şimdilik sadece bir konsept olan araçla ilgili pil kapasitesi, menzil veya hızlanma ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. 

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