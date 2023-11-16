Tesla’nın en ucuz modeli Türkiye yolunda

Türkiye’de 160 kw ve altı araçlara yüzde 10 vergi uygulanıyor. Daha yüksek kw’li araçlarda ise vergi oranı yüzde 50’ye çıkıyor. Bu nedenle Tesla Model 2’nin olası fiyatının 1 milyon lira veya daha altında olabileceği belirtiliyor.