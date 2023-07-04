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  4. Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7

Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden Çin merkezli BYD (Build Your Dreams), yeni elektrikli aracı Denza N7’yi tanıttı.

Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 - Resim: 1

Altı farklı versiyonda sunulan modelin başlangıç fiyatı 41 bin 680 dolar. Başlangıçta yalnızca Çin’de satılacak araç için 20 binin üzerinde ön sipariş verildi.

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Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 - Resim: 2

Dün sunumu yapılan aracı CNBC, Tesla’nın Model Y’sinin rakibi olarak duyurdu. Model Y’nin satış fiyatı da 41 bin dolardan başlıyor.

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Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 - Resim: 3

Aracın içindeki sistem, Anroid işletim sistemiyle entegre bir halde çalışıyor. Firma böylelikle gençlere yönelik satışları artırmayı hedefliyor.

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Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 - Resim: 4

Mercedes-Benz Grup, Denza markasında yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin elektrikli araç teslimatları bir önceki seneye göre ikiye katlanarak 352 bine ulaştı.

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