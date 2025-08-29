Tesla'nın yeni modeli görücüye çıktı! İşte Türkiye fiyatı
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y'nin yüksek performanslı modelini görücüye çıkarttı. Model Y Performance isimli otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu.
Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Tesla merakla beklenen Model Y Performance’ı resmen tanıttı.
1 / 10
Standart Model Y tasarımına benzerlik gösteren otomobil, performans ve teknik özellikleriyle öne çıkıyor.
2 / 10
Tesla Model Y Performance, ön ve arka tamponlarda yapılan yenilikler ve özel Performance spoiler ile dikkat çekiyor.
3 / 10
İç tasarımda ısıtmalı ve elektronik spor koltuklar, gelişmiş ses yalıtımı ve 16 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.
4 / 10