Tesla'yı bile solladı: En uzun menzilli elektrikli otomobil oldu
Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, en uzun menzilli elektrikli otomobili üretti.
Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, geliştirdiği Air Dream modeliyle en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu.
ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından tescillenen otomobilin 19 inç tekerlekli modelinin tam şarj olduğunda 836 kilometre menzil kat edebildiği aktarıldı.
Kurum tarafından en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak ilan edilen Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range’i 190 kilometre geride bıraktı.
Tesla’da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.