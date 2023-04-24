Ticari araçlarda ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
Taksi, dolmuş, kamyon, çekici, otobüs ve panelvan işletmecilerine ÖTV muafiyeti sağlanacak. Kimler vergiden muaf olacak? İşte ÖTV müjdesinin detayları...
İktidarın seçim müjdelerine ÖTV muafiyeti de eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağını açıkladı. Peki ÖTV muafiyeti nasıl olacak? Kimler vergiden muaf olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ÖTV muafiyetinin detaylarını anlattı.
Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.
Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.
Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.