Togg, Afyonkarahisar'da ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, reklam çekimi için getirildiği Afyonkarahisar'da büyük ilgi gördü.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar’da adeta coşkuyla karşılandı.
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Kent meydanına getirilen ve buraya indirilen TOGG yaklaşık 10 dakika meydanda kalırken, daha sonra reklam çekimleri için kentin tarihi sokaklarına götürüldü.
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Özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan TOGG’u görenler cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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