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Togg, Afyonkarahisar'da ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, reklam çekimi için getirildiği Afyonkarahisar'da büyük ilgi gördü.

Togg, Afyonkarahisar'da ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar’da adeta coşkuyla karşılandı. 

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Togg, Afyonkarahisar'da ortaya çıktı - Resim: 2

Kent meydanına getirilen ve buraya indirilen TOGG yaklaşık 10 dakika meydanda kalırken, daha sonra reklam çekimleri için kentin tarihi sokaklarına götürüldü. 

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Togg, Afyonkarahisar'da ortaya çıktı - Resim: 3

Özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan TOGG’u görenler cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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