TOGG Almanya yollarında görüntülendi

"2023'TE 17-18 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Ayrıca şirketin 2023 yılında kaç araç üreteceği de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı. Bakan Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" diye konuşmuştu.