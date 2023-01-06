TOGG Beyond X CES 2023'te tanıtıldı

Teknoloji dünyasını bir araya getiren CES 2023 (Tüketici Elektroniği Fuarı), ABD’nin Las Vegas şehrinde başladı. 8 Ocak’a kadar sürecek olan fuarda, tüm dünyadan onlarca şirket yenilikçi teknolojileriyle yerini aldı. 2023'ün ilk çeyreğinde yerli SUV modelini, ilerleyen yıllarda da diğer modellerini yollarda göreceğimiz Togg (Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu) da katılımcılar arasındaydı.