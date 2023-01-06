TOGG Beyond X CES 2023'te tanıtıldı
CES 2023'te yerini alan Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg), CEO'su Gürcan Karakaş, kişiselleştirilmiş mobilite deneyimi sunan Beyond X'i tanıttı.
Teknoloji dünyasını bir araya getiren CES 2023 (Tüketici Elektroniği Fuarı), ABD’nin Las Vegas şehrinde başladı. 8 Ocak’a kadar sürecek olan fuarda, tüm dünyadan onlarca şirket yenilikçi teknolojileriyle yerini aldı. 2023'ün ilk çeyreğinde yerli SUV modelini, ilerleyen yıllarda da diğer modellerini yollarda göreceğimiz Togg (Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu) da katılımcılar arasındaydı.
CEO Gürcan Karakaş, açılışta yaptığı açıklamalarda öncelikle son 12 ayda Togg'da yaşanan gelişmelerden bahsetti. C-SUV modelin ön siparişi de dahil birçok konuda açıklamalarda bulunan Karakaş'ın konuşmasının ardından Pininfarina ortaklığı ile tasarlanan Beyond X kapsülü gösterildi.
Togg, CES 2023'te, "Dijital Mobilite Bahçesi" ile yer alarak ziyaretçilere sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini deneyimletmeye çalıştı. Fuarda, Togg'un bulunduğu alana gelenleri kocaman bir LED ekran karşıladı. İlk kez gösterilen Beyond X'in de kişiselleştirilmiş mobilitenin geleceğini sıra dışı bir şekilde duyuları harekete geçirerek deneyimlemeyi sağlayacağı belirtildi.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beyond X ile ilgili, "Duyuları harekete geçiren sıra dışı dijital bir deneyim… Mobilitenin yarından sonrası! Beyond X" ifadeleri kullanıldı.