Togg bir ülkeye daha teslim edildi

Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan’a teslim edilen Togg’un yeni varış noktası Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a, Arkadağ Akıllı Şehri’nin açılış törenlerinde teslim etti.