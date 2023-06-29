Togg bir ülkeye daha teslim edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle teslim etti.
Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan’a teslim edilen Togg’un yeni varış noktası Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a, Arkadağ Akıllı Şehri’nin açılış törenlerinde teslim etti.
Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi
İki ayrı Togg’un geçiş törenine katılması büyük beğeni topladı. Atlı birliklerin gösteriyle düzenlenen törenlerde kortejde düzenlendi. Geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da adıyla teşekkür edildi.
Direksiyonuna “alaca” bağlayıp, üzerlikle tütsülediler
Teslim alınan akıllı cihazlar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve Yününden yapılan “Alaca” isimli nazarlık da Togg’ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.