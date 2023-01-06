Togg çok özel bir sürprizle ön satışa çıkıyor
Türkiye'nin gururu Togg ikinci defa dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES'e katıldı. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön satışların bir sürprizle başlayacağını belirterek mart sonu gibi otomobillerin yollarda olacağını söyledi.
Türkiye’nin gururu Togg, ilk kez yurt dışına çıktığı bu görüntülerin ardından bu sene farklı bir konseptle yine CES Teknoloji Fuarı'ndaydı.
Gürcan Karakaş katılımcılara yaptığı sunumun ardından TRT Haber'in canlı yayınına katıldı.
"Burası şampiyonlar ligi, tüm dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Burada teknoloji firmaları ve tüketiciler bir araya gelip ürünlerinin geleceğini, yarından sonrasını görüşüyorlar, paylaşıyorlar. Biz de onu yaptık. Dikkat ederseniz şu anki fuar alanımızda bir tane akıllı cihazımız, aracımız yok ama onun yerine mobilitenin yarından sonrasını ifade eden yeni mobiliteyi ifade eden teknolojimiz var."
Gürcan Karakaş mart sonunda Togg’un yollarda olacağını açıkladı, şubat ortası başlayacak ön satış için de farklı sürprizlerin bilgisini verdi.