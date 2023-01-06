Togg çok özel bir sürprizle ön satışa çıkıyor

"Burası şampiyonlar ligi, tüm dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Burada teknoloji firmaları ve tüketiciler bir araya gelip ürünlerinin geleceğini, yarından sonrasını görüşüyorlar, paylaşıyorlar. Biz de onu yaptık. Dikkat ederseniz şu anki fuar alanımızda bir tane akıllı cihazımız, aracımız yok ama onun yerine mobilitenin yarından sonrasını ifade eden yeni mobiliteyi ifade eden teknolojimiz var."