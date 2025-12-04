Togg fabrikası kapılarını açtı: T10F üretim hattında ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un yeni modeli T10F, Bursa'da bulunan fabrikadaki üretim hattında ilk kez görüntülendi. Öte yandan yeni modelin V1 ve V2 versiyonlarına özel ödeme seçenekleri de duyuruldu.
Togg’un ilk modeli T10X’in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci modeli T10F, bu yıl 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da satışa sunuldu. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alarak Avrupa’nın en güvenli araçlarından biri oldu.
T10F’in 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km (52,4 kWh batarya) ve 623 km (88,5 kWh batarya) menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya doluluğunu yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada çıkarabiliyor. Togg’un yeni modeli T10F, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretim hattında görüntülendi.
‘URLA’ VE ‘MARDİN’ RENK SEÇENEKLERİ
Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F; ‘Gemlik’, ‘Oltu’ ve ‘Kula’ renklerinin yanı sıra ‘Urla’ ve ‘Mardin’ renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin’in mavi badem şekeri tonları yeni bir renge ilham veriyor. T10F’in tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle şekilleniyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği ön yüzü, sportif fastback siluetiyle birleşerek araca ileriye atılmaya hazır bir duruş kazandırıyor. Model, 505 litrelik bagaj hacmiyle de günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.
YIL SONU KAMPANYASI
T10F, 15 Eylül itibarıyla toplam 6 bin 92 kullanıcıyla buluştu. Ekim ayında 2 bin 532, kasım ayında ise 2 bin 366 kullanıcı T10F’i tercih etti. Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara sunduğu finansman desteğini de artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için T10F’in V1 ve V2 versiyonlarında 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 83 bin 334 TL geri ödemeli bir fırsat sunuyor. Buna ek olarak, bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,39 faizli, 48 ay vadeli ve 68 bin 617 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2,63 faizli, 48 ay vadeli ve 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneklerle T10F sahibi olabiliyor.