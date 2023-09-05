Togg fabrikasında bir ilk! CHP'li vekiller hayran kaldı
AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik'teki kampüsünü ziyaret etti. Togg’a binen CHP Adana Milletvekili Şevkin, ''Makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz'' dedi.
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Togg’a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri son olarak fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkanı buldu.
Togg’un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu fikir ve düşüncede de bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa, Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortadadır. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" dedi.
Yapılan gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Varank, ise, “İktidar veya muhalefet fark etmeksizin milletvekilleriyle buraya geldik. Togg'un değişen ve dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif ve rekabetçi olabileceğini, üretim ve teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösteren önemli bir projedir. Şu anda zaten Türkiye'nin dört bir tarafında Togg'u vatandaşlarımız görebiliyorlar, kurayla Togg alma şansına sahip vatandaşlarımız en güzel şekilde akıllı cihazlarını kullanıyorlar. Togg kadar dikkat çekici olan bu üretim ve teknoloji kampüsü var. Bu manada komisyondaki arkadaşlarımızla burayı görmek istedik. Üretim süreçlerini anlayabilmek istedik. Buradaki emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik. Ben komisyondaki bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten temelinin atılmasından üretime geçişine kadar süre anlamında da dünyadaki en önemli örneklerden bir tanesi. Türkiye'nin Otomobili Projesini ilk kez duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye artık kendi aracını üretmeli’ dediğinde herkes heyecanlandı” diye konuştu.