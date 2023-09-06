Togg fabrikasından yeni görüntüler geldi...
Yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi...
TOGG'un Bursa Gemlik ilçesinde yer alan Teknoloji Kampüsü'nde geçtiğimiz ay bin 965 tane T10X model akıllı cihazın kullanıcılarıyla buluşturulup rekora ulaşıldı.
Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde geçen ay 1965 adet T10X model akıllı cihazın kullanıcılarıyla buluşturularak rekora ulaşılmasının ardından üretim bantları ve kalite kontrol aşamalarında çalışmalar vardiya sayısının artmasıyla hızla sürüyor.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.
Mart ayının sonunda ilk seri üretim araçları banttan indi ve kurada almaya hak kazanan kullanıcılara mayıs ayından itibaren araçları teslim ediliyor.