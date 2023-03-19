Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! " yazdı.