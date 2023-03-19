Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg için verilen sipariş sayısını açıkladı. Varank'ın açıklamalarına göre Togg T10x için verilen sipariş sayısı 41 bin oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir açıklamayla Togg T10x için verilen sipariş sayısını duyurdu.
1 / 50
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! " yazdı.
2 / 50
3 / 50
Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.
4 / 50