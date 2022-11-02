TOGG için zorlu süreç başlıyor! 92 farklı testten geçecek
29 Ekim Cumhuriyet'ten Bayramı'nda üretim bandından inen yerli otomobil TOGG için zorlu süreç başlıyor. Yerli otomobil, 92 farklı teste tabi tutulacak. TOGG'un hedefi ise testleri sorunsuz tamamlayarak 5 yıldızı alabilmek.
Seri üretimi için düğmeye basılan Togg'un ilk hedefi özellikle elektrikli araçlarda rekabetin yüksek olduğu Avrupa pazarı. Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren Euro Ncap'ın testlerine girmek için hazırlık yapıyor. Mart ayında 92 farklı teste tabi olacak yerli otomobil, sürücü ve yolcu korumasından çocuk yolcu korumasına, yaya güvenliğinden çarpışma anındaki koruma özelliklerine kadar birçok farklı alanda sınanacak.
TOGG'UN HEDEFİ 5 YILDIZLI KORUMAYI ALABİLMEK
2016 yılından bu yana piyasada olan 57 adet elektrikli aracı çarpışma testlerine konuk eden Euro Ncap bu araçlardan 38 tanesine 5 yıldızlı koruma derecelendirmesi verirken 12 araca 4 yıldızlı koruma, 5 araca 3 yıldızlı koruma, 1 araca 1 yıldızlı koruma ve 1 araca 0 yıldızlı koruma derecelendirmesi verdi. Togg'un hedefi ise 5 yıldızlı korumayı alabilmek.
ARAÇ DENEME MERKEZLERİ AÇILACAK
Bu arada, Togg için araç deneme merkezleri açılacak. Deneme merkezlerinin ilki İstanbul'da ikincisi ise Ankara'da açılacak daha sonrasında Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı noktalarda deneme merkezleri açılacak. Togg'un Türkiye'nin dört bir yanına uzanacak servis ağının yanı sıra mobil araçları da hizmet verecek. Olası bir arıza durumunda genel merkez üzerinden araca bağlanılarak sorun öğrenilecek.
Sorunun çözümü noktasında genel merkez yazılımsal sorunları çözecek. Sorunlar donanımsal bazda ise Togg'a yolda mobil destek araçları gerekli parçanın değişimi ve tamiri konusunda hizmet verebilecek.