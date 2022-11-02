TOGG için zorlu süreç başlıyor! 92 farklı testten geçecek

ARAÇ DENEME MERKEZLERİ AÇILACAK

Bu arada, Togg için araç deneme merkezleri açılacak. Deneme merkezlerinin ilki İstanbul'da ikincisi ise Ankara'da açılacak daha sonrasında Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı noktalarda deneme merkezleri açılacak. Togg'un Türkiye'nin dört bir yanına uzanacak servis ağının yanı sıra mobil araçları da hizmet verecek. Olası bir arıza durumunda genel merkez üzerinden araca bağlanılarak sorun öğrenilecek.