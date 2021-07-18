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  4. TOGG ilk kez paylaştı: Yerli otomobil üretiminden tarihi görüntüler

TOGG ilk kez paylaştı: Yerli otomobil üretiminden tarihi görüntüler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobilin montajından ilk görüntüleri paylaştı.

Yerli otomobilin üretiminden ilk görüntüler ortaya çıktı.

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Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor.

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TOGG’dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

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TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

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