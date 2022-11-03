TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?

Trugo şarj istasyonları 25 km'de bir olacak

Şarj istasyonları ile ilgili özel bir çalışmaya yapan TOGG ekibi, Türkiye'deki trafik haritasını izleyerek, yoğun yollarda 25 Kilometrede bir orta yoğun yollarda ise 50 kilometre bir şarj istasyonu planlıyor. Bunun yanında Türkiye'de 54 firma şarj istasyonları için lisans aldı. TRUGO harici bu firmalarında şarj istasyonları TOGG için hızlı şarj hizmeti verecek.