TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?
Türkiye'nin otomobili TOGG, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üretim bandından indi. TOGG'la ilgili merak edilen konulardan biri de kilometrede ne kadar yakacağı oldu.
Yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan törenle açıldı. TOGG'un ilk seri üretim modeli olan C-SUV banttan indi.
92 farklı testten geçecek olan yerli otomobil TOGG'un kullanımı ile ilgili birçok konu merak konusu oldu.
Trugo şarj istasyonları 25 km'de bir olacak
Şarj istasyonları ile ilgili özel bir çalışmaya yapan TOGG ekibi, Türkiye'deki trafik haritasını izleyerek, yoğun yollarda 25 Kilometrede bir orta yoğun yollarda ise 50 kilometre bir şarj istasyonu planlıyor. Bunun yanında Türkiye'de 54 firma şarj istasyonları için lisans aldı. TRUGO harici bu firmalarında şarj istasyonları TOGG için hızlı şarj hizmeti verecek.
Elektrikli aracın bataryası kaça dolar?
Bataryanın KW/saati üzerinden hesaplama yapılıyor. Bataryanın depoladığı KW/Saati üzerinden aynı evlerden kullanılan elektrik gibi elektrik parası ödenecek.
Basit haliyle formül şöyledir: Bataryanın boyutu (kWh) x Tedarik ettiğiniz elektriğin maliyeti (TL/kWh) = Elektrikli arabayı sıfırdan tamamen doldurmanın maliyeti.